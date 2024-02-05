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Официально: Заря подписала центрального защитника из Нигерии

Премьер-лига

Кристофер Нваэзе из чемпионата Нигерии перебрался в чемпионат Украины

Официально: Заря подписала центрального защитника из Нигерии

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Заря" объявила о подписании контракта с 21-летним нигерийским защитником Кристофером Нваэзе.

Футболист, который имеет опыт выступлений за олимпийскую сборную Нигерии, некоторое время был на просмотре в луганской команде, после чего с ним был подписан контракт.

Сроки и условия соглашения луганский клуб не раскрывает.

Нваэзе довольно универсальный игрок. Его основное "место работы" - центральная зона обороны, но также парень может сыграть и на позиции правого фулбека.

Ранее Нваэзе играл за нигерийский клуб "Плато Юнайтед". Центрбек пытался найти команду в Турции и нашел свое будущее в "Заре".

В этом сезоне центрбек принял участие в 12-и матчах Нигерийской Премьер-лиги, где отметился двумя забитыми голами.

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Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Михаил Черныш
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