Заря остается на стадионе Левый Берег. Матч с Ворсклой - исключение

" Заря " не планирует на постоянной основе переезжать на стадион "Авангард" в Ужгород.

Луганчане остаются на клубной базе – в киевском Олимпийском колледже имени Поддубного. И домашние матчи весной сезона также планируют проводить на арене Левый Берег в столице, сообщает, ТаТоТаке.

Игра 18-го тура против "Ворсклы", которая, вероятно, пройдет в Ужгороде , является исключением.

В связи с подготовкой газона на Левом берегу дирекция стадиона попросила не нагружать арену в феврале. Поэтому "Металлист 1925" проведет свой матч против "Динамо" 25 февраля на поле соперника. А "Заря" выбирает между тремя вариантами – Ужгород, Львов или Полтава.

В то же время и руководство "Ворсклы" изучает технические возможности проведения матча против "Зари" на стадионе им. Бутовского. Для этого агрономам следует форсировать подготовку газона.

Окончательное решение будет принято клубами в ближайшие два дня.