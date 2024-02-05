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Заря остается на стадионе Левый Берег. Матч с Ворсклой - исключение
Руководство Левого Берега попросило команды УПЛ не нагружать газон стадиона в февраля
Фото: ФК Металіст 1925
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Луганчане остаются на клубной базе – в киевском Олимпийском колледже имени Поддубного. И домашние матчи весной сезона также планируют проводить на арене Левый Берег в столице, сообщает, ТаТоТаке.
Игра 18-го тура против "Ворсклы", которая,
В связи с подготовкой газона на Левом берегу дирекция стадиона попросила не нагружать арену в феврале. Поэтому "Металлист 1925" проведет свой матч против "Динамо" 25 февраля на поле соперника. А "Заря" выбирает между тремя вариантами – Ужгород, Львов или Полтава.
В то же время и руководство "Ворсклы" изучает технические возможности проведения матча против "Зари" на стадионе им. Бутовского. Для этого агрономам следует форсировать подготовку газона.
Окончательное решение будет принято клубами в ближайшие два дня.
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