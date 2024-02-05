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Цыганык: Динамо интересовалось ценой на Бескоровайного - Кривбасс хотел, кажется, 1,5 миллиона

Премьер-лига
Обновлено

После этого интерес киевлян угас

Цыганык: Динамо интересовалось ценой на Бескоровайного - Кривбасс хотел, кажется, 1,5 миллиона

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал об интересе "Динамо" к защитнику "Кривбасса" Даниила Бескоровайного.

"Динамо" пробовало поинтересоваться ценой. За Бескоровайного "Кривбасс", кажется, 1,5 млн просил. Долларов, или евро…

Могу ошибаться, но больше 1 миллиона – это однозначно.

И платить такие большие деньги за игрока, который навряд ли существенно усилит команду – возможно, лучше поискать за рубежом", - сказал Цыганык.

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Его контракт с криворожским клубом действителен до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Даниил Бескоровайный
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
05.02.2024 в 22:45
А это фишка такая:-Цікавиться!
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
05.02.2024 в 22:45
А это фишка такая:-Цікавиться!
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oda1979 (Запорожье)
05.02.2024 в 21:53
А зачем тогда интересовались, если не усилит??? То ли Циганик тупой, либо Суркис
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