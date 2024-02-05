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Цыганык: Динамо интересовалось ценой на Бескоровайного - Кривбасс хотел, кажется, 1,5 миллиона
После этого интерес киевлян угас
Фото: fckryvbas.com
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал об интересе "
"Динамо" пробовало поинтересоваться ценой. За Бескоровайного "Кривбасс", кажется, 1,5 млн просил. Долларов, или евро…
Могу ошибаться, но больше 1 миллиона – это однозначно.
И платить такие большие деньги за игрока, который навряд ли существенно усилит команду – возможно, лучше поискать за рубежом", - сказал Цыганык.
Напомним, что в текущем сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Его контракт с криворожским клубом действителен до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.
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