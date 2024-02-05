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Хадида подписал контракт с венгерским Залаэгерсегом - у него было два предложения из УПЛ
Израильтянин не захотел оставаться в Украине
instagram.com/ztefc
Экс-"моряк" Гай Хадида, который не так давно покинул "Черноморец", трудоустроился в венгерском клубе "Залаэгерсег". Контракт подписан на 1,5 года.
При этом, как сообщает ТаТоТаке, у 28-летнего израильского хавбека были предложения от двух клубов УПЛ, однако он принял решение покинуть Украину.
Также, по информации источника, Хадидой интересовались Динамо Тбилиси, один из клубов Румынии, а также две команды из Израиля.
Гай Хадида выступал за "Черноморец" с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей за "моряков" во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым мячом.
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