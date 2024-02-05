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12-миллионый новичок Шахтера получил тяжелую травму в сборной Бразилии
Дебют Марлона Гомеса за горняков откладывается
Getty Images/Global Images Ukraine
20-летний бразильский новичок "
Как сообщает Globo, у хавбека диагностирована трещина малоберцовой кости левой ноги.
Футболист уже покинул расположение сборной команды, ожидается, для восстановления ему понадобится 3-4 недели.
Тем не менее, как сообщает ТаТоТаке, источники в "Шахтере" заверили в том, что травма не столь серьезна: "Перелома нет, и Марлон сможет вернуться к тренировкам через 2-3 недели, максимум".
Напомним, что центральный полузащитник в течение последних недель находился в расположении сборной Бразидии U-23, которая играет в квалификации ОИ-2026.
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