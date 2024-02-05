12-миллионый новичок Шахтера получил тяжелую травму в сборной Бразилии

20-летний бразильский новичок " Шахтера " Марлон Гомес, за которого "горняки" заплатили 12 млн евро, получил тяжелую травму в составе олимпийской сборной Бразилии.

Как сообщает Globo, у хавбека диагностирована трещина малоберцовой кости левой ноги.

Футболист уже покинул расположение сборной команды, ожидается, для восстановления ему понадобится 3-4 недели.

Тем не менее, как сообщает ТаТоТаке, источники в "Шахтере" заверили в том, что травма не столь серьезна: "Перелома нет, и Марлон сможет вернуться к тренировкам через 2-3 недели, максимум".

Напомним, что центральный полузащитник в течение последних недель находился в расположении сборной Бразидии U-23, которая играет в квалификации ОИ-2026.