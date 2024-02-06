Карпаты хотят арендовать еще одного защитника Шахтера

"Карпаты" активизировали поиски игрока, который усилил бы центр обороны.

По информации Sport.ua, в поле зрения скаутов "зелено-белых" оказался 20-летний защитник донецкого "Шахтера" Эдуард Козик, являющийся воспитанником волынского футбола.

Львовяне планируют договориться об аренде этого исполнителя, который осенью провел за горняков 5 поединков в чемпионате УПЛ.

6 февраля "Карпаты" проведут первый в 2024 году спарринг – с любительским ФК "Куликов-Юность".

Несколько дней назад "Карпаты" уже арендовали у "Шахтера" левого защитника Андрея Булезу.