  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты хотят арендовать еще одного защитника Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты хотят арендовать еще одного защитника Шахтера

Премьер-лига

В этом сезоне он провел 5 матчей за горняков

Карпаты хотят арендовать еще одного защитника Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Карпаты" активизировали поиски игрока, который усилил бы центр обороны.

По информации Sport.ua, в поле зрения скаутов "зелено-белых" оказался 20-летний защитник донецкого "Шахтера" Эдуард Козик, являющийся воспитанником волынского футбола.

Львовяне планируют договориться об аренде этого исполнителя, который осенью провел за горняков 5 поединков в чемпионате УПЛ.

6 февраля "Карпаты" проведут первый в 2024 году спарринг – с любительским ФК "Куликов-Юность".

Несколько дней назад "Карпаты" уже арендовали у "Шахтера" левого защитника Андрея Булезу.

Читайте такжеДнепр-1 арендует у Шахтера Очеретько - ждут снятия трансферного бана
По теме
yellow-arrow
Бразильский новичок Полесья: Здесь я могу развиваться и расти как игрок
yellow-arrow
Ворскла - Согдиана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
yellow-arrow
Домашний матч Металлиста 1925 с Динамо пройдет на стадионе Лобановского
Шахтер (Донецк) Эдуард Козик Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости