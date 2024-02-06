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Карпаты хотят арендовать еще одного защитника Шахтера
В этом сезоне он провел 5 матчей за горняков
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Карпаты" активизировали поиски игрока, который усилил бы центр обороны.
По информации Sport.ua, в поле зрения скаутов "зелено-белых" оказался 20-летний защитник донецкого "Шахтера" Эдуард Козик, являющийся воспитанником волынского футбола.
Львовяне планируют договориться об аренде этого исполнителя, который осенью провел за горняков 5 поединков в чемпионате УПЛ.
6 февраля "Карпаты" проведут первый в 2024 году спарринг – с любительским ФК "Куликов-Юность".
Несколько дней назад "Карпаты" уже арендовали у "Шахтера" левого защитника Андрея Булезу.
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