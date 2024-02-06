Домашний матч Металлиста 1925 с Динамо пройдет на стадионе Лобановского

Стало известно, на каком стадионе "Металлист 1925" сыграет с "Динамо" в 18-м туре УПЛ.

В матче первого весеннего тура харьковчане должны принимать киевский клуб дома. Но в связи с ситуацией с газоном на стадионе "Левый берег", клубы договорились сыграть на домашней арене "Динамо" - стадионе им. Валерия Лобановского.

Матч между командами состоится 25 февраля в 15:30.