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Домашний матч Металлиста 1925 с Динамо пройдет на стадионе Лобановского

Премьер-лига

Поединок намечен на 25 февраля

Домашний матч Металлиста 1925 с Динамо пройдет на стадионе Лобановского

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Стало известно, на каком стадионе "Металлист 1925" сыграет с "Динамо" в 18-м туре УПЛ.

В матче первого весеннего тура харьковчане должны принимать киевский клуб дома. Но в связи с ситуацией с газоном на стадионе "Левый берег", клубы договорились сыграть на домашней арене "Динамо" - стадионе им. Валерия Лобановского.

Матч между командами состоится 25 февраля в 15:30.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
06.02.2024 в 09:16
Поддерживаю Игоря Михайловича. С таким составом можно и нужно брать даже ЛЧ!!
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
06.02.2024 в 09:16
Поддерживаю Игоря Михайловича. С таким составом можно и нужно брать даже ЛЧ!!
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aleks68
06.02.2024 в 09:16
все в одинаковых условиях?но .....динамо большинство матчей проводит в киеве.ахметов как всегда всё купил
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