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Домашний матч Металлиста 1925 с Динамо пройдет на стадионе Лобановского
Поединок намечен на 25 февраля
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Стало известно, на каком стадионе "Металлист 1925" сыграет с "Динамо" в 18-м туре УПЛ.
В матче первого весеннего тура харьковчане должны принимать киевский клуб дома. Но в связи с ситуацией с газоном на стадионе "Левый берег", клубы договорились сыграть на домашней арене "Динамо" - стадионе им. Валерия Лобановского.
Матч между командами состоится 25 февраля в 15:30.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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oda1979 (Запорожье)
06.02.2024 в 09:16
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