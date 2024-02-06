Ворскла - Согдиана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Во вторник, 6 февраля, "Ворскла" проведет очередной контрольный матч на сборе в Турции. Полтавчане встретятся с клубом "Согдиана", который занимает 13-е место в турнирной таблицы чемпионата Узбекистана.

Спарринг начнется в 14:00 по киевскому времени. Посмотреть товарищеский матч можно будет на YouTube-канале "Ворсклы".

Товарищеский матч, 6 февраля 2024 год

"Ворскла" – "Согдиана" 14:00

Трансляция - YouTube-канал "Ворсклы"