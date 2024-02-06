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Люнгбю – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Люнгбю – Верес. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: НК Верес
Во вторник, 6 февраля, "Верес" проведет контрольную игру в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником ровенчан будет "Люнгбю", который завершил осеннюю часть чемпионата датской Суперлиги на 7-й позиции.
Спарринг начнется в 14:30 по киевскому времени. Посмотреть товарищеский матч можно будет на YouTube-канале "Вереса".
Товарищеский матч, 6 февраля 2024 год
"Люнгбю" – "Верес" 14:30
Трансляция - YouTube-канал "Вереса"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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