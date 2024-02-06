  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Люнгбю – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Люнгбю – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Люнгбю – Верес. Смотреть онлайн товарищеский матч

Люнгбю – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: НК Верес

Новина українською

Во вторник, 6 февраля, "Верес" проведет контрольную игру в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником ровенчан будет "Люнгбю", который завершил осеннюю часть чемпионата датской Суперлиги на 7-й позиции.

Спарринг начнется в 14:30 по киевскому времени. Посмотреть товарищеский матч можно будет на YouTube-канале "Вереса".

Товарищеский матч, 6 февраля 2024 год
"Люнгбю" – "Верес" 14:30
Трансляция - YouTube-канал "Вереса"

По теме
yellow-arrow
Верес усилился опытным экс-игроком Александрии
yellow-arrow
Луческу отреагировал на слухи о своем возвращении в Динамо Бухарест
yellow-arrow
Защитник Металлурга перешел в Минай
Верес (Ровно) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости