Люнгбю – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Во вторник, 6 февраля, "Верес" проведет контрольную игру в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником ровенчан будет "Люнгбю", который завершил осеннюю часть чемпионата датской Суперлиги на 7-й позиции.

Спарринг начнется в 14:30 по киевскому времени. Посмотреть товарищеский матч можно будет на YouTube-канале "Вереса".

Товарищеский матч, 6 февраля 2024 год

"Люнгбю" – "Верес" 14:30

Трансляция - YouTube-канал "Вереса"