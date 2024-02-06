Бескоровайный: Каждый матч - какой-то позитив, ведь на ошибках учатся

Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный поделился мыслями о четвертом контрольном матче на испанских сборах против эстонской "Левадии" (2:2).

- Даниил, как прокомментируешь игру?

- Большое спасибо сопернику за спарринг. Игра получилась довольно интенсивной. Первые 5-7 минут они почти ничего не давали нам сделать, прессинговали. Но потом мы перехватили инициативу, забили два гола. Обидно, конечно, что пропустили дважды: с пенальти и в конце курьезный мяч.

- Этот спарринг можно занести "Кривбассу" в актив?

- Каждый матч - это какой-то позитив, ведь на ошибках учатся. Но лучше учиться на чужих ошибках (улыбается). Надо двигаться дальше, анализировать, что не получается и исправляться.

- В первом тайме наша команда не реализовала много моментов. Реализация пока хромает?

- Немножко есть такое. Моментов хватало, надо было забивать больше. Моменты есть и это хорошо. Уверен, в дальнейшем ребята только улучшат процент их реализации.

- Как чувствуешь, команда приближается к тем кондициям, которых требуют тренеры?

- Да. Мы понимаем, чего тренеры от нас хотят. Работаем дальше, все будет хорошо, - рассказал Бескоровайный.