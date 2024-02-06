Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бескоровайный: Каждый матч - какой-то позитив, ведь на ошибках учатся
Защитник "Кривбасса" рассказал о ничьей с "Левадией" (2:2)
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный поделился мыслями о четвертом контрольном матче на испанских сборах против эстонской "Левадии" (2:2).
- Даниил, как прокомментируешь игру?
- Большое спасибо сопернику за спарринг. Игра получилась довольно интенсивной. Первые 5-7 минут они почти ничего не давали нам сделать, прессинговали. Но потом мы перехватили инициативу, забили два гола. Обидно, конечно, что пропустили дважды: с пенальти и в конце курьезный мяч.
- Этот спарринг можно занести "Кривбассу" в актив?
- Каждый матч - это какой-то позитив, ведь на ошибках учатся. Но лучше учиться на чужих ошибках (улыбается). Надо двигаться дальше, анализировать, что не получается и исправляться.
- В первом тайме наша команда не реализовала много моментов. Реализация пока хромает?
- Немножко есть такое. Моментов хватало, надо было забивать больше. Моменты есть и это хорошо. Уверен, в дальнейшем ребята только улучшат процент их реализации.
- Как чувствуешь, команда приближается к тем кондициям, которых требуют тренеры?
- Да. Мы понимаем, чего тренеры от нас хотят. Работаем дальше, все будет хорошо, - рассказал Бескоровайный.
Популярное сейчас
- Фрэнк Лэмпард назвал лучшего игрока в истории футбола
- Вопросы к сэйвам Лунина, ментальности Мудрика и игровому ресурсу Зинченко. Обзор топ-матчей уик-энда
- Бывший клуб Криштиану Роналду не поздравил игрока с днем рождения
- Генеральный директор Черноморца прояснил ситуацию по Брагару
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО