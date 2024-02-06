Цуканов: Волновался в момент подписания контракта с Шахтером. Не знал, что делать

Полузащитник "Шахтера" Виктор Цуканов прокомментировал подписание нового контракта, адаптацию и доверие Марино Пушича

- Очень приятно и неожиданно, учитывая, что подписал контракт летом и уже получил предложение нового контракта.

- Волновался в момент подписания?

- Да, волновался, не знал, что делать.

- Кто и как тебя поздравил? Расскажи, как именно поздравили друзья и близкие?

- Большинство игроков команды подошли ко мне с поздравлениями и пожеланиями. Мои друзья также поздравили, а родители сказали, что гордятся мной.

- Что именно говорили родители?

- Отец сказал, что не зря работали для этого, но впереди много работы.

- В 16 лет ты дебютировал за "Шахтер" U-19, а сейчас получил шанс быть игроком первой команды. Как оцениваешь свой прогресс?

- Для меня это большой прогресс, поскольку за два года я нахожусь на сборах с первой командой благодаря усердной работе и желанию играть.

- У тебя уже прошел период адаптации? Как сейчас чувствуешь себя в коллективе?

- Считаю, что уже адаптировался в команде. Партнеры относятся ко мне очень хорошо, и я со всеми ими общаюсь без проблем.

- Насколько сильным является доверие главного тренера? Ведь со стороны заметно, что он очень тепло относится к тебе.

- Тренер очень хорошо ко мне относится, мне приятно. Понимаю, что доверие нужно оправдать, поэтому работаю над этим каждый день.

- Что говорят взрослые игроки? Возможно, что-то подсказывают в тренировочном процессе?

- Партнеры постоянно подходят ко мне после или между тренировками, чтобы дать совет и указать на ошибки, которые следует исправить.

- Ты демонстрируешь отличную результативность на сборах. Как тебе это удается?

- Не обошлось без футбольного фарта, в некоторых голах мне повезло. Однако считаю, что если бы я не приложил достаточных усилий в определенных эпизодах, то не забил бы, поэтому это также моя заслуга.

- Что для тебя значит "Шахтер"?

- Это большая семья. С детства болею за "Шахтер", а с 13 лет являюсь частью этого клуба. Это была моя мечта - находиться и играть в первой команде.

- Болельщики тебя очень поддерживают. Писали ли тебе что-то лично?

- Да, после интервью мне очень много пишут, что верят в меня и желают успехов. Спасибо искренне, я читаю все комментарии, мне приятно. Надеюсь, не разочарую вас в будущем и в дальнейшем буду забивать голы, - поделился Цуканов.