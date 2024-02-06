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Кривбасс - Брентфорд Б. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Кривбасс - Брентфорд Б. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Кривбас
Во вторник, 6 февраля, "Кривбасс" проведет очередной контрольный матч на сборе в Испании. Криворожане сыграют против английского "Брентфорда" Б - дубля одноименного клуба из АПЛ.
Спарринг начнется в 17:00 по киевскому времени. Посмотреть товарищеский матч можно будет на YouTube-канале "Кривбасса".
Товарищеский матч, 6 февраля 2024 год
"Кривбасс" - "Брентфорд" Б 17:00
Трансляция - YouTube-канал "Кривбасса"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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