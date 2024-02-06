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Ворскла одержала пятую победу на учебно-тренировочном сборе
Победа над представителем Узбекистана
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Во вторник, шестого февраля, полтавская "Ворскла" провела свой шестой матч на учебно-тренировочных сборах зимы 2024. Команда Сергея Долганского сыграла против узбекской "Согдианы", победив со счетом 3:1.
В первом тайме отличился бразилец Фелипе, замкнув ударом с близкого расстояния трехходовку, организованную центральной зоной. В начале второго тайма соперник отыгрался, но последнее слово осталось за "Ворсклой" – еще два гола и победа 3:1.
Это уже пятая победа полтавчан на этих сборах. В шести матчах было только одно поражение. Впереди у команды Сергея Долганского еще спарринги с "Гангвоном" из Южной Кореи и "Сабуртало" из Грузии.
Контрольный матч
"Ворскла" (Украина) - "Согдиана" (Узбекистан) 3:1
Голы: Фелипе 37, Островский 72, Степанюк 90+1 (пен.) - ???
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