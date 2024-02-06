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Таллес Коста: Мой сын родится в Украине. Если он не станет игроком – то болельщиком Полесья точно

Премьер-лига
Обновлено

Бразилец переезжает в Украину вместе с семьей

Таллес Коста: Мой сын родится в Украине. Если он не станет игроком – то болельщиком Полесья точно

polissyafc.com

Новина українською

Бразильский новичок "Полесья" Таллес Коста рассказал о том, что его семья будет жить с ним в Житомире.

– Кто переедет в Украину вместе с тобой, семья? Познакомь нас с твоим ближайшим окружением?

– Как раз сейчас занимаемся вопросом переезда в Украину моей жены и тещи. Открою вам тайну: мы приедем не только в таком составе – он скоро увеличится, потому что мы с женой ждем первенца. Могу даже сказать, как собираемся назвать нашего сыночка – Давид. С большой уверенностью могу сказать, что если он не станет игроком – то болельщиком "Полесья" станет сто процентов. Вы знаете, кого-то присутствие родных может отвлекать от работы, но я по характеру такой человек, которому необходима поддержка. Поэтому мы решили, что они будут со мной. Иногда будут приезжать мои родители. Жилье в Украине мы уже подобрали.

– Давид родится в Украине?

– Да.

– Так в вашей семье теперь будет первый украинец?

– Да.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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