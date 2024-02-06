Тренер Шахтера по физподготовке: Качество паса, принятие решений, физические показатели в Шахтере на более высоком уровне, чем в Бельгии

Тренер по физподготовке " Шахтера " Ярно Де Влисхауэр, который недавно присоединился к "горнякам", рассказал о своих первых впечатлениях от работы в донецком клубе.

– Ярно, вы присоединились к тренерскому штабу "Шахтера" в начале собрания. Какие первые впечатления от пребывания в команде?

– Я слышал о "Шахтере", что этот клуб – семья, где работает немало хороших людей. Когда оказались здесь, многие меня обняли, поздоровались. Я почувствовал то, что чувствовал в предыдущем клубе, и с первого дня вспомнил те вещи, что слышал о "Шахтере", так что было очень приятно.

– Расскажите о своих обязанностях.

– Они почти идентичны тем, что я имел в Бельгии в клубе "Зюлте Варегем", – это все, что касается физической подготовки. Рул Тамбер попросил меня присоединиться к "Шахтеру" и уже работающим тренерам, чтобы подготовить физическую структуру, вывести игроков на максимально высокий уровень интенсивности, избежать их травм – это задача номер один. А вторая задача – обеспечить более высокий результат. Следовательно, не допускать травмирования игроков – это первое, а второе – помогать им каждый раз становиться лучше. Конечно, мы стараемся добиться того, чтобы никто в составе не имел повреждений, иногда это возможно, иногда нет. Но мы стремимся к этому достичь и усовершенствовать футболистов, чтобы подготовить их физически и психологически, что является дополнительным вызовом для меня как для тренера по физподготовке.

– А что вы можете сказать об уровне физического состояния футболистов?

– Чемпионат в Бельгии также довольно сложный физически, но здесь я наблюдаю очень высокую интенсивность и качество. Эти два фактора и делают "Шахтер" выдающимся клубом, а команду – значительной и сильной с точки зрения качеств и физической формы. Уровень сравним с тем, что был в Бельгии, однако здесь есть дополнительная интенсивность и качества.

– Вы играли и работали в чемпионате Бельгии. Что можете сказать о разнице между украинским и бельгийским футболом, каковы главные отличия?

– Что касается индивидуальных качеств, они, безусловно, лучше. Многие молодые бельгийские игроки начинают в Бельгии и пытаются на следующем этапе выйти на другой европейский турнир, как и "Шахтер". У Бельгии много молодых футболистов, в "Шахтере" тоже немало молодых игроков с большим потенциалом. Считаю, это шаг вперед для большого клуба, но интенсивность, безусловно, является самым большим отличием. Это то, что я увидел в течение первых десяти дней. Жду еврокубковых матчей, и, по моему мнению, главным отличием является интенсивность. Качество паса, принятие решений, физические показатели, безусловно, на более высоком уровне, чем в Бельгии.