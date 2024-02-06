Верес в спарринге расписал скучную ничью с датчанми

" Верес " провел свой очередной спарринг на зимних сборах в Турции. 6 февраля ровенчане сыграли с представителем датского элитного дивизиона "Люнгбю".

В первом тайме чуть активнее выглядели датчане. Впрочем до опасных моментов дело доходило нечасто.

После перерыва уже "Верес" перехватил инициативу, однако снова же, с созданием моментов, да и с реализацией тех немногих, которые были созданы, у команд сегодня были проблемы.

Итоговая нулевая ничья – закономерный результат матча.

11 февраля в Турции Верес сыграет с чешской Сигмой из Оломоуца.

Люнгбю (Дания) - Верес 0:0

Верес: Когут (Паст, 60) - Шевченко (Смеян, 60), Жулио Сезар (Вовченко, 60), Курко (Мельник, 46), Кучеренко (Гакман, 67), Кучеров (Кухарук, 60), Яго (Годя, 67), Янаков (В.Шарай, 46), Мрвальевич (Гайдучик, 60), С.Шарай (Шастал, 46), Свитюха (М.Шестаков, 46).