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Египетский Исмаили подал иск в CAS против игрока Кривбасса Жана По
Причина иска не уточняется
Фото: ФК Кривбас
Египетский клуб "Исмаили" подал иск в Спортивноый арбитражный суд (CAS) в Лозанне против полузащитника "
Причина разбирательства не уточняется. Слушание по делу состоится 13 февраля.
Напомним, что Жан По перешел в "Исмаили" из минского "Динамо" зимой 2022 года. В сентябре того же года ивуарийца арендовал "Кривбасс", а в августе 2023-го криворожский клуб объявил о полноценном подписании игрока.
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Источник:CAS
Опубликовал: Михаил Черныш
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