Египетский Исмаили подал иск в CAS против игрока Кривбасса Жана По

Египетский клуб "Исмаили" подал иск в Спортивноый арбитражный суд (CAS) в Лозанне против полузащитника " Кривбасса " Жана По.

Причина разбирательства не уточняется. Слушание по делу состоится 13 февраля.

Напомним, что Жан По перешел в "Исмаили" из минского "Динамо" зимой 2022 года. В сентябре того же года ивуарийца арендовал "Кривбасс", а в августе 2023-го криворожский клуб объявил о полноценном подписании игрока.