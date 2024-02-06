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Египетский Исмаили подал иск в CAS против игрока Кривбасса Жана По

Премьер-лига
Обновлено

Причина иска не уточняется

Египетский Исмаили подал иск в CAS против игрока Кривбасса Жана По

Фото: ФК Кривбас

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Египетский клуб "Исмаили" подал иск в Спортивноый арбитражный суд (CAS) в Лозанне против полузащитника "Кривбасса" Жана По.

Причина разбирательства не уточняется. Слушание по делу состоится 13 февраля.

Напомним, что Жан По перешел в "Исмаили" из минского "Динамо" зимой 2022 года. В сентябре того же года ивуарийца арендовал "Кривбасс", а в августе 2023-го криворожский клуб объявил о полноценном подписании игрока.

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Источник:
CAS
Опубликовал: Михаил Черныш
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