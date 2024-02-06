Сыграли 4 по 30. Оболонь оформила паритет в своем предпоследнем турецком спарринге

6 февраля " Оболонь " провела свой предпоследний матч на турецких сборах. Сегодня киевляне сыграли с северомакедонским "Шкупи", проведя по договорённости 4 тайма по 30 минут.

"Пивовары" выглядели немного лучше, однако моментов обе команды создали немного.

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В итоге, все закончилось двумя голами с пенальти и счетом 1:1.

Свой последний спарринг киевляне проведут 10 февраля после датского "Кеге".

"Оболонь" – "Шкупи" (Северная Македония) 1:1

Голы: Суханов 76 (пен) – Гренер 60 (пен)

"Оболонь" (стартовый состав): Кичак, Осман, Карась, Слободян, Грисьо, Приймак, Груша, Косовский, Черненко, Чернов, Тарануха

Обзор матча: