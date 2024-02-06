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Сыграли 4 по 30. Оболонь оформила паритет в своем предпоследнем турецком спарринге
Пивовары сыграли с северомакедонским Шкупи
instagram.com/fc_obolon_kyiv
6 февраля "
"Пивовары" выглядели немного лучше, однако моментов обе команды создали немного.
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В итоге, все закончилось двумя голами с пенальти и счетом 1:1.
Свой последний спарринг киевляне проведут 10 февраля после датского "Кеге".
"Оболонь" – "Шкупи" (Северная Македония) 1:1
Голы: Суханов 76 (пен) – Гренер 60 (пен)
"Оболонь" (стартовый состав): Кичак, Осман, Карась, Слободян, Грисьо, Приймак, Груша, Косовский, Черненко, Чернов, Тарануха
Обзор матча:
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