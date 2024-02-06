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С теннисным счетом. Кривбасс на сборах разнес дубль Брентфорда

Премьер-лига
Обновлено

Предпоследний матч Кривбасса на испанских сборах

С теннисным счетом. Кривбасс на сборах разнес дубль Брентфорда

fckryvbas.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Криворожский "Кривбасс" сыграл свой пятый контрольный матч на испанских сборах. 6 февраля криворожцы сыграли с английским "Брентфордом" Б – дубль клуба, который играет в АПЛ.

Особой борьбы в матче не получилось – криворожцы отгрузили молодежи англичан 6 голов, пропустив в свои ворота только один.

Следующий спарринг команда Вернидуба проведет 10 февраля против датского "Виборга", это будет предпоследний контрольный матч "Кривбасса" на Пиренеях.

"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Брентфорд" Б (Брентфорд, Англия) 6:1

Голы: Джихад Бизимана (Максим Лунев, угловой), 6 (1:0). Максим Задерака (Рафаэль Бандейра), 24 (2:0). Вячеслав Рябов (Максим Лунев, угловой), 27 (3:0). Денис Кузик (Олег Кожушко), 48 (4:0). Олег Кожушко (Никита Татарков), 56 (5:0). Даниэль Соса (Артур Микитишин), 65 (6:0). Итон Лейдлоу, 78 (6:1).

"Кривбасс" (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Богдан Хома, 62), Рафаэль Бандейра (Андрей Понедельник, 62), Владимир Виливальд (Даниил Бескоровайный, 62), Вячеслав Рябов (к) (Тимур Стецьков, 62), Виктор Близни Иван Дибанго, 46), Егор Твердохлеб (Денис Кузык, 46; Жан По, 46), Максим Лунев (Артур Микитишин, 46), Джихад Бизимана (Юрий Вакулко, 62), Клим Приходько (Никита Татарков, 46), Максим Задерака Даниэль Соса, 62), Олег Кожушко (Принс Аду, 62).

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