Минмолодьспорта продлило действие приказа о важности Динамо и бронировании от мобилизации

Минмолодьспорта опубликовало обновленный приказ об определении ФК "Динамо" критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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Такой статус позволяет не мобилизовать военнообязанных работников клуба.

Напомним, что первый аналогичный приказ был опубликован 20 мая 2023 года, а сейчас он был продлен.