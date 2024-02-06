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Минмолодьспорта продлило действие приказа о важности Динамо и бронировании от мобилизации
Министерство выдало новый указ
Фото: ФК Динамо Київ
Минмолодьспорта опубликовало обновленный приказ об определении
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Такой статус позволяет не мобилизовать военнообязанных работников клуба.
Напомним, что первый аналогичный приказ был опубликован 20 мая 2023 года, а сейчас он был продлен.
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