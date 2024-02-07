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Александрия официально продлила контракт с экс-защитником Динамо
Футболист получил новый договор
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" продлила контракт с защитником Данилом Скорком, сообщает официальный сайт команды.
Новое соглашение с 21-летним игроком рассчитано до 31 мая 2027 года.
Данил воспитанник черниговского футбола. С 2018 года играл за юношескую и молодежную команды "Динамо" (Киев) в чемпионате Украины U-19 и U-21. Экс-игрок юношеских сборных Украины U-17 и U-21. Принимал участие в составе молодежной сборной Украины.
В составе "Александрии" дебютировал 22 октября 2022 года в домашнем матче против ФК "Львов" (2:0). В общем, провел 23 поединка, отметившись тремя забитыми голами. Еще 2 игры Данил провел в Кубке Украины.
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