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Александрия официально продлила контракт с экс-защитником Динамо

Премьер-лига

Футболист получил новый договор

Александрия официально продлила контракт с экс-защитником Динамо

Фото: ФК Олександрія

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"Александрия" продлила контракт с защитником Данилом Скорком, сообщает официальный сайт команды.

Новое соглашение с 21-летним игроком рассчитано до 31 мая 2027 года.

Данил воспитанник черниговского футбола. С 2018 года играл за юношескую и молодежную команды "Динамо" (Киев) в чемпионате Украины U-19 и U-21. Экс-игрок юношеских сборных Украины U-17 и U-21. Принимал участие в составе молодежной сборной Украины.

В составе "Александрии" дебютировал 22 октября 2022 года в домашнем матче против ФК "Львов" (2:0). В общем, провел 23 поединка, отметившись тремя забитыми голами. Еще 2 игры Данил провел в Кубке Украины.

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ФК Александрия Даниил Скорко
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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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