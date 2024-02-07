Колос - Пахтакор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

В среду, 7 февраля, "Колос" проведет свой третий товарищеский матч на сборах в Турции. Ковалевская команды сыграет против чемпиона Узбекистана "Пахтакора", главным тренером которого является экс-форвард киевского "Динамо" Максим Шацких.

Контрольный поединок начнется в 16:00 по Киеву. Смотреть матч можно на YouTube-канале "Колоса".

Товарищеский матч, 7 февраля 2024 год

"Колос" - "Пахтакор" 16:00

Трансляция - YouTube-канал "Колоса"