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Колос - Пахтакор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Колос - Пахтакор. Смотреть онлайн товарищеский матч
koloskovalivka.com
В среду, 7 февраля, "Колос" проведет свой третий товарищеский матч на сборах в Турции. Ковалевская команды сыграет против чемпиона Узбекистана "Пахтакора", главным тренером которого является экс-форвард киевского "Динамо" Максим Шацких.
Контрольный поединок начнется в 16:00 по Киеву. Смотреть матч можно на YouTube-канале "Колоса".
Товарищеский матч, 7 февраля 2024 год
"Колос" - "Пахтакор" 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Колоса"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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