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Полесье - Стьярнан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Полесье - Стьярнан. Смотреть онлайн товарищеский матч
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В среду, 7 февраля, "Полесье" проведет очередной спарринг на зимних сборах в Испании. Подопечные Юрия Калитвинцев померяются силами с исландским клубом "Стьярнан".
Контрольный поединок начнется в 16:00 по Киеву. Смотреть матч можно на YouTube-канале "Полесья".
Товарищеский матч, 7 февраля 2024 год
"Полесье" - "Стьярнан" 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Полесья"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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