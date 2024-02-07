  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Когут: С появлением новичков обострилась конкуренция за место в старте
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Когут: С появлением новичков обострилась конкуренция за место в старте

Премьер-лига

Голкипер "Вереса" - о зимних сборах ровенского клуба

Когут: С появлением новичков обострилась конкуренция за место в старте

Фото: НК Верес

Новина українською

Вратарь "Вереса" Богдан Когут поделился впечатлениями от контрольного матча с датским "Люнгбю", который завершился вничью (0:0):

"Польза от сбора в Турции не только в том, что мы можем тренироваться зимой на травяных полях, но и в том, что наши спарринг-партнеры представляют различные футбольные школы.

"Люнгбю" запомнился умелым контролем мяча, высокой культурой паса. Территориальное преимущество было на стороне датчан, но до опасных моментов у ворот "Верес" дело не доходило. Следует отдать должное нашим защитникам, продемонстрировавшим гибкость и умение перекрывать уязвимые зоны. Это не может не радовать, потому что в предыдущих контрольных поединках оборона была не безгрешна.

Еще один положительный момент – с появлением целой группы новичков обострилась конкуренция за место в стартовом составе. Есть новички. Убежден, что все они оправдают надежду.

Также очевидны изменения к лучшему и с микроклиматом в команде. Где-то в этом заслуга нового тренерского штаба, который во время занятий и спаррингов пытается быть в водовороте событий", - рассказал Когут.

По теме
yellow-arrow
Виталий Вернидуб: Счет в матче с Брентфордом Б не был главным
yellow-arrow
Очеретько: Атмосфера в Днепре-1 замечательная. Все шутят и мне это нравится
yellow-arrow
Батагов останется в Заре. СМИ опровергнули переговоры с хорватским клубом
Богдан Когут Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости