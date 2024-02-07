Когут: С появлением новичков обострилась конкуренция за место в старте

Вратарь "Вереса" Богдан Когут поделился впечатлениями от контрольного матча с датским "Люнгбю", который завершился вничью (0:0):

"Польза от сбора в Турции не только в том, что мы можем тренироваться зимой на травяных полях, но и в том, что наши спарринг-партнеры представляют различные футбольные школы.

"Люнгбю" запомнился умелым контролем мяча, высокой культурой паса. Территориальное преимущество было на стороне датчан, но до опасных моментов у ворот "Верес" дело не доходило. Следует отдать должное нашим защитникам, продемонстрировавшим гибкость и умение перекрывать уязвимые зоны. Это не может не радовать, потому что в предыдущих контрольных поединках оборона была не безгрешна.

Еще один положительный момент – с появлением целой группы новичков обострилась конкуренция за место в стартовом составе. Есть новички. Убежден, что все они оправдают надежду.

Также очевидны изменения к лучшему и с микроклиматом в команде. Где-то в этом заслуга нового тренерского штаба, который во время занятий и спаррингов пытается быть в водовороте событий", - рассказал Когут.