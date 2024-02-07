Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рудеш расстался с полузащитником: на Transfermarkt он уже игрок Зари
Луганчане пока не подтвердили трансфер
Фото: NK Rudeš
Опорный полузащитник "Рудеша" Яков Башич покинул клуб, сообщает пресс-служба хорватов.
Портал Transfermarkt отмечает, что 27-летний опорник перешел в луганскую "Зарю". Также согласно его данным, контракт хорватского игрока рассчитан до 30 июня 2025 года. Однако луганчане ещё официально не сообщали о трансфере Башича.
Стоит отметить, что 4 февраля Яков выходил в стартовом составе "черно-белых" на оба спарринга - против польской "Арки" (2:1) и тбилисского "Динамо" (1:0).
К слову, у Якова есть брат-близнец Тома Башич - его контракт принадлежит "Лацио", но сейчас парень играет в аренде за "Салернитану".
Популярное сейчас
- Украина узнает соперников в Лиге наций. Это дополнительная возможность отобраться на ЧМ-2026
- Шахтер вернет бразильца, Днепр-1 арендовал хавбека, Довбик избежал худшего. Главные новости за 6 февраля
- Голкипер клуба АПЛ рассказал, почему в Англии Бундеслигу называют Лигой фермеров
- Цыганык: Средняя зарплата игроков в клубах УПЛ, которые претендуют на высокие места - 15 тысяч евро
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО