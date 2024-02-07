Рудеш расстался с полузащитником: на Transfermarkt он уже игрок Зари

Опорный полузащитник "Рудеша" Яков Башич покинул клуб, сообщает пресс-служба хорватов.

Портал Transfermarkt отмечает, что 27-летний опорник перешел в луганскую "Зарю". Также согласно его данным, контракт хорватского игрока рассчитан до 30 июня 2025 года. Однако луганчане ещё официально не сообщали о трансфере Башича.

Стоит отметить, что 4 февраля Яков выходил в стартовом составе "черно-белых" на оба спарринга - против польской "Арки" (2:1) и тбилисского "Динамо" (1:0).

К слову, у Якова есть брат-близнец Тома Башич - его контракт принадлежит "Лацио", но сейчас парень играет в аренде за "Салернитану".