Рух официально продлил контракт с перспективным нападающим

18-летний нападающий "Руха" Сергей Панченко продлил контракт с желто-черными", сообщает клубная пресс-служба.

Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2028 года.

В текущем сезоне Панченко сыграл за "Рух" U-19 в 15 матчах во всех турнирах и отметился 3 голами и ассистом. Также юный нападающий провел 3 матча за "Рух-2" во Второй лиге и сделал голевую передачу.

Кроме того, Сергей дебютировал в новой для себя возрастной категории в сборной Украины и за команду "сине-желтых" U-19 провел 5 матчей, забив 2 гола и отдав ассист.