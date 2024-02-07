"Минай" объявил о подписании двух новичков - закарпатцев Василия Вашкебу и Павла Тищука. Первый родился в селе Тросник Виноградовской общины, а второй - в Ужгороде.

Оба игрока присоединились к клубу УПЛ еще 11 января в начале зимних сборов и определенный период находились на просмотре тренерского штаба.

25-летний опорный полузащитник Вашкеба пропустил часть контрольных спаррингов из-за повреждения. А Тищук пока входит в тройку командных лидеров по системе "гол+пас" (в рамках товарищеских игр). На счету 26-летнего вингера один гол и два "ассиста" в четырех встречах. Еще один мяч Тищук забил в матче в то время потенциальных новичков "Миная" против "Севлюша" (4:1).

Ранее мы писали, что защитник "Металлурга" будет выступать за "Минай".