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Минай объявил о подписании двух новичков
Опорник и вингер
Фото: ФК Минай
"Минай" объявил о подписании двух новичков - закарпатцев Василия Вашкебу и Павла Тищука. Первый родился в селе Тросник Виноградовской общины, а второй - в Ужгороде.
Оба игрока присоединились к клубу УПЛ еще 11 января в начале зимних сборов и определенный период находились на просмотре тренерского штаба.
25-летний опорный полузащитник Вашкеба пропустил часть контрольных спаррингов из-за повреждения. А Тищук пока входит в тройку командных лидеров по системе "гол+пас" (в рамках товарищеских игр). На счету 26-летнего вингера один гол и два "ассиста" в четырех встречах. Еще один мяч Тищук забил в матче в то время потенциальных новичков "Миная" против "Севлюша" (4:1).
Ранее мы писали, что защитник "Металлурга" будет выступать за "Минай".
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