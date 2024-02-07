  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай объявил о подписании двух новичков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай объявил о подписании двух новичков

Премьер-лига

Опорник и вингер

Минай объявил о подписании двух новичков

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" объявил о подписании двух новичков - закарпатцев Василия Вашкебу и Павла Тищука. Первый родился в селе Тросник Виноградовской общины, а второй - в Ужгороде.

Оба игрока присоединились к клубу УПЛ еще 11 января в начале зимних сборов и определенный период находились на просмотре тренерского штаба.

Читайте такжеДнепр-1 арендовал хавбека Шахтера, нигерийский защитник в Заре. Таблица трансферов клубов УПЛ

25-летний опорный полузащитник Вашкеба пропустил часть контрольных спаррингов из-за повреждения. А Тищук пока входит в тройку командных лидеров по системе "гол+пас" (в рамках товарищеских игр). На счету 26-летнего вингера один гол и два "ассиста" в четырех встречах. Еще один мяч Тищук забил в матче в то время потенциальных новичков "Миная" против "Севлюша" (4:1).

Ранее мы писали, что защитник "Металлурга" будет выступать за "Минай".

Минай объявил о подписании двух новичков - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Колос - Пахтакор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
yellow-arrow
Полесье - Стьярнан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
yellow-arrow
Рух официально продлил контракт с перспективным нападающим
ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости