Пока Фьюри лечится, Усик отрабатывает пенальти на сборах Полесья. ВИДЕО

Пока Тайсон Фьюри залечивает повреждение, из-за которого сорвался его бой с Александром Усиком, украинский боксер не теряет времени зря.

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Украинский боксер посетил тренировочный лагерь "Полесья" (игроком которого он также является), где поотрабатывал пенальти.

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Получилось, кстати, довольно неплохо, в чем вы сами можете убедиться.

Так что, если бой с Фьюри не выгорит – ждем Александра весной в УПЛ.