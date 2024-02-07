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Пока Фьюри лечится, Усик отрабатывает пенальти на сборах Полесья. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Получилось довольно неплохо

Пока Фьюри лечится, Усик отрабатывает пенальти на сборах Полесья. ВИДЕО

instagram.com/fcpolissya

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Пока Тайсон Фьюри залечивает повреждение, из-за которого сорвался его бой с Александром Усиком, украинский боксер не теряет времени зря.

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Украинский боксер посетил тренировочный лагерь "Полесья" (игроком которого он также является), где поотрабатывал пенальти.

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Получилось, кстати, довольно неплохо, в чем вы сами можете убедиться.

Так что, если бой с Фьюри не выгорит – ждем Александра весной в УПЛ.

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