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Артем Гагарин: Нынешний Кривбасс – тот самый клуб, или не тот самый – кто его знает

Премьер-лига

Вице-президент Кривбасса заявил, что нынешний клуб не претендует на правопреемство от предыдущего

Артем Гагарин: Нынешний Кривбасс – тот самый клуб, или не тот самый – кто его знает

facebook.com/fckryvbas

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин заявил, что нынешний клуб не претендует на правопреемство предыдущего с таким названием.

– Почему "Кривбасс" возрождали не с нуля, а переименовывали "Горняк"?

– С нуля это почти невозможно. В Кривом Роге нет спортивной инфраструктуры. Нет просто стадиона, где играть. Нет людей. Когда начиналась история с "Кривбассом", когда "Горняк" переименовали, то идет позиционирование, что это другой клуб. Это не тот самый "Кривбасс". Я вообще не знаю, что такое "тот самый". У которого на балансе была одна газонокосилка, когда он банкротился? Это другой клуб.

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Мы ценим и уважаем историю всего криворожского футбола. У нас произошло именно объединение футбола, потому что "Горняк" и "Кривбасс" были не очень дружеские команды. И фанаты пели оскорбительные песни. Всё это было. Фанаты это приняли, болельщики это приняли именно объединение. Сам "Кривбасс" когда-то назывался "Горняк". Поэтому тот самый, не тот самый – кто его знает.

– То есть вы не претендуете на правопреемство?

– А мы не можем претендовать. Мы другой клуб.

– Вы можете сказать в УЕФА, чтобы вас признали правопреемниками.

- Захотим – скажем.

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Кривбасс (Кривой Рог) Артем Гагарин
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Источник:
KDK
Опубликовал: Михаил Черныш
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