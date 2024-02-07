Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос в спарринге расписал результативную ничью с Пахтакором Шацких
Команды забили по два гола
Фото: ФК Колос
"
"Колос" открыл счет в конце первого тайма – проход Велетня завершил красивым ударом Топалов.
Во втором тайме минимальный счет сохранялся до последних минут, во время которых команды устроили голевую перестрелку. Сначала "Пахтакор" на 83-й минуте сравнял счет, однако "Колос" вскоре снова вышел вперед – головой забил Диего.
Впрочем, Пахтакору" удалось спастись на последней минуте дальним ударом – 2:2.
"Колос" - "Пахтакор" (Узбекистан) 2:2
Голы: Топалов (43), Диего (84) – Ибраимов (82), Саиднурулаев (90)
Стартовый состав "Колоса": 23.Фесюн, 9.Цуриков, 5.Бондаренко (к), 6.Бурда, 27.Лучкевич, 10.Ориховский, 7.Демченко, 70.Топалов, 30.Тотовицкий, 8. Велетень, 22. Безбородько
На замену у "Колоса" выходили: 1. Горох, 15. Черноморец, 3. Гончаренко, 2. Кукош, 69. Ильин, 14. Милько, 90. Богданов, 19. Диего, 17. Салабай, 91. Гусол, 99.Паулаускас, 48.Криворучко
Популярное сейчас
- Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн
- Большинство украинцев продолжают доверять Зеленскому, Киму, Притуле и Кулебе, - опрос
- Юрген Клопп согласился не брать годовой отпуск ради Барселоны - Источник
- 12-миллионый новичок Шахтера получил тяжелую травму в сборной Бразилии
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО