Карпаты арендуют у Шахтера 20-летнего защитника

" Шахтер " отдаст в аренду в "Карпаты" 20-летнего защитника Эдуарда Козика, сообщает ТаТоТаке.

Источник отмечает, что стороны уже практически обо всем договорились.

Срок аренды не сообщается, как и то, будет ли у львовян право или обязательство выкупа контракта игрока.

Напомним, что недавно львовяне до конца сезона арендовали у "горняков" Андрея Булезу .

Отметим, что Козик в текущем сезоне сыграл 342 минуты в 5 матчах, в которых отдал 1 ассист.