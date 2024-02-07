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Карпаты арендуют у Шахтера 20-летнего защитника

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Карпаты арендуют у Шахтера 20-летнего защитника

Фото: ФК Карпати Львів

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"Шахтер" отдаст в аренду в "Карпаты" 20-летнего защитника Эдуарда Козика, сообщает ТаТоТаке.

Источник отмечает, что стороны уже практически обо всем договорились.

Срок аренды не сообщается, как и то, будет ли у львовян право или обязательство выкупа контракта игрока.

Напомним, что недавно львовяне до конца сезона арендовали у "горняков" Андрея Булезу.

Отметим, что Козик в текущем сезоне сыграл 342 минуты в 5 матчах, в которых отдал 1 ассист.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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