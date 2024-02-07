Журналист: Лимит Шахтера на приобретения этой зимой - 50 миллионов

И арифметика подсказывает, что сейчас потрачено не более половины этой суммы. Поэтому до закрытия трансферного окна мы можем ждать еще много чего интересного. Из Латинской Америки можно пачками игроков везти", - сказал Спиваковский.
Отметим, что во время этого зимнего трансферного окна "горняки" уже потратили 24,7 миллиона евро фиксированной ценой: по 12 миллионов на Кевина и Марлона Гомеса и 700 000 евро на Луку Лацабидзе.
В контракте Кевина также прописаны бонусы в размере 3 миллионов евро, в соглашении Марлона Гомеса – 4 миллиона евро.