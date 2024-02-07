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Журналист: Лимит Шахтера на приобретения этой зимой - 50 миллионов

Премьер-лига
Обновлено

Финансовый потолок горняков на зиму

Журналист: Лимит Шахтера на приобретения этой зимой - 50 миллионов

shakhtar.com

Новина українською

Журналист и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о трансферном бюджете "Шахтера" на текущее зимнее межсезонье.

"У "Шахтера", как сообщают мои источники, лимит на трансферные приобретения в это межсезонье – 50 миллионов (валюта не уточняется, - прим.). И это без учета зарплат новичков.

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И арифметика подсказывает, что сейчас потрачено не более половины этой суммы. Поэтому до закрытия трансферного окна мы можем ждать еще много чего интересного. Из Латинской Америки можно пачками игроков везти", - сказал Спиваковский.

Отметим, что во время этого зимнего трансферного окна "горняки" уже потратили 24,7 миллиона евро фиксированной ценой: по 12 миллионов на Кевина и Марлона Гомеса и 700 000 евро на Луку Лацабидзе.

В контракте Кевина также прописаны бонусы в размере 3 миллионов евро, в соглашении Марлона Гомеса – 4 миллиона евро.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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