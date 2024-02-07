Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Заря подписала опорника из Хорватии
Яков Башич - игрок ФК Заря
фото з відкритих джерел
"
Условия контракта луганчане не афишируют, однако известно, что футболист присоединился к украинской команде на правах свободного агента, так как недавно покинул свой предыдущий клуб – хорватский "Рудеш".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отметим, что Башич выходил в стартовом составе "Зари" в двух зимних спаррингах - против польской "Арки" (2:1) и тбилисского "Динамо" (1:0).
К слову, у Якова есть брат-близнец Тома Башич - его контракт принадлежит "Лацио", но сейчас парень играет в аренде за "Салернитану".
Популярное сейчас
- Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн
- Замена Залужного произойдет в ближайшие дни - Украинская Правда
- Украина узнает соперников в Лиге наций. Это дополнительная возможность отобраться на ЧМ-2026
- Шахтер продлил контракт со своим талантом, который феерил на сборах
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО