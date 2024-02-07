Официально: Заря подписала опорника из Хорватии

" Заря " усилилась 27-летним хорватским опорным полузащитником Яковом Башичем.

Условия контракта луганчане не афишируют, однако известно, что футболист присоединился к украинской команде на правах свободного агента, так как недавно покинул свой предыдущий клуб – хорватский "Рудеш".

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Отметим, что Башич выходил в стартовом составе "Зари" в двух зимних спаррингах - против польской "Арки" (2:1) и тбилисского "Динамо" (1:0).

К слову, у Якова есть брат-близнец Тома Башич - его контракт принадлежит "Лацио", но сейчас парень играет в аренде за "Салернитану".