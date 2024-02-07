Кащук мог перейти в клуб Ла Лиги - переход сорвался в последний день трансферного окна

23-летний вингер " Шахтера " Алексей Кащук в последний день трансферного окна мог перейти в испанскую "Мальорку", сообщает ТаТоТаке.

Источник сообщает о том, что клубы между собой почти договорились, но 31 января "Мальорка" вышла из переговоров.

Есть две версии, почему испанцы вышли из переговоров.

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1 – "Шахтер" хотел больше "живых" денег, а не гипнотических (бонусов или % от последующей продажи).

2 – В процесс вмешались какие-то посредники, агенты, которые испортили всю эту историю.

Также отмечается, что к Кащуку проявляли интерес швейцарский "Базель" и хорватский "Хайдук", но сам футболист хотел попробовать свои силы в топ-5 европейских чемпионатов.

Напомним, что тренер "Шахтера" Марино Пушич не рассчитывает на игрока, который тренируется в Киеве с командой U-17. При этом, у Кащука осталось 5 месяцев по контракту с "горняками".