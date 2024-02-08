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Ради перехода в Днепр-1 Очеретько пошел на понижение зарплаты
Днепр-1 также не будет платить Шахтеру за аренду игрока
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"Днепр-1" не будет платить "
По информации источника, 20-летний футболист сам настоял на этом переходе, чтобы получать стабильную игровую практику. Более того, хавбек даже пошел на понижение зарплаты ради этого трансфера.
Также отмечается, что у "Днепра-1" нет опции выкупа таланта "Шахтера".
Напомним, что аренда игрока рассчитана до конца сезона. Очеретько в текущем сезоне провел за "Шахтер" всего 4 матча, в которых забил 1 гол.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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