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Ради перехода в Днепр-1 Очеретько пошел на понижение зарплаты

Премьер-лига

Днепр-1 также не будет платить Шахтеру за аренду игрока

Ради перехода в Днепр-1 Очеретько пошел на понижение зарплаты

scdnipro1

Новина українською

"Днепр-1" не будет платить "Шахтеру" за аренду полузащитника Олега Очеретько, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 20-летний футболист сам настоял на этом переходе, чтобы получать стабильную игровую практику. Более того, хавбек даже пошел на понижение зарплаты ради этого трансфера.

Также отмечается, что у "Днепра-1" нет опции выкупа таланта "Шахтера".

Напомним, что аренда игрока рассчитана до конца сезона. Очеретько в текущем сезоне провел за "Шахтер" всего 4 матча, в которых забил 1 гол.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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