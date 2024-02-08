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Шахтар - Аркадаг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига
Обновлено

Шахтар - Аркадаг. Смотреть онлайн товарищеский матч

Шахтар - Аркадаг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

shakhtar.com

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В четверг, 8 февраля, "Шахтер" запланирован два спарринга на зимнем учебно-тренировочном сборе. В первой игре соперником "горняков" выступит туркменский клуб "Аркадаг".

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Контрольный поединок начнется в 12:00 по Киеву. Смотреть матч можно на YouTube-канале "Шахтера". Во втором поединке дончане сыграют с "Лехией" (16:30).

Товарищеский матч, 8 февраля 2024 год
"Шахтар" - "Аркадаг" 12:00
Трансляция - YouTube-канал "Шахтера"

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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