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Принс Аду: Кривбасс - лидер УПЛ, важно удержать эту планку
Форвард "красно-белых" о победе над "Брентфордом" Б
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Нападающий "Кривбасса" Принс Аду рассказал о пятом контрольном матче на испанских сборах против английского "Брентфорда" Б (6:1).
- Принс, поздравляем с уверенной победой 6:1. Какие впечатления от матча?
- Спасибо. Получилась хорошая игра в нашем исполнении. Мы готовимся к возобновлению чемпионата, поэтому стремимся быть в как можно лучшей форме и давать хороший результат в каждом матче. Каждый стремился сегодня победить и забить как можно больше голов.
- Что можешь сказать о сегодняшнем оппоненте?
- Это молодая команда. И они играли хорошо. Видно, что у этой команды есть задатки. Но мы сегодня больше стремились победить, потому что наш менталитет - выигрывать каждый матч.
- Как ты себя чувствуешь? В двух последних поединках имел много шансов забить, однако не удалось. Это давит на тебя?
- Есть немного. Конечно, всегда хочется забивать, это приятно. Но командные результаты - превыше всего. Что касается себя, то я стараюсь добросовестно работать на каждой тренировке, чтобы улучшать свои показатели. Надеюсь, все будет хорошо.
- Какая атмосфера на сборах? Есть ли давление на команду из-за лидерства в УПЛ?
- Сборы проходят хорошо, все на высоком уровне. Конечно, мы сейчас лидеры чемпионата. Важно удержать эту планку. Для этого нам необходимо усердно работать. Быть первым - довольно непросто. Ведь надо постоянно совершенствоваться. Будем все делать от себя зависящее, чтобы в конце сезона сделать болельщиков счастливыми, - сказал форвард.
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