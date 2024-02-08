Александрия - Видовре. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

В четверг, 8 февраля, "Александрия" проведет два спарринга в рамках учебно-тренировочного сбора. Первый, утренний, "горожане" проведут против представителя Суперлиги Дании - ФК "Видовре".

Встреча начнется в 10:00 по киевскому времени. Смотреть матч можно на YouTube-канале "Александрии".

Товарищеский матч, 8 февраля 2024 год

"Александрия" - "Видовре" 10:00

Трансляция - YouTube-канал "Александрии"