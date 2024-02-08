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Александрия - Видовре. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Александрия - Видовре. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Олександрія
В четверг, 8 февраля, "Александрия" проведет два спарринга в рамках учебно-тренировочного сбора. Первый, утренний, "горожане" проведут против представителя Суперлиги Дании - ФК "Видовре".
Встреча начнется в 10:00 по киевскому времени. Смотреть матч можно на YouTube-канале "Александрии".
Товарищеский матч, 8 февраля 2024 год
"Александрия" - "Видовре" 10:00
Трансляция - YouTube-канал "Александрии"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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