  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Форвард Руха подтвердил, что им интересовались европейские клубы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Руха подтвердил, что им интересовались европейские клубы

Премьер-лига

Сергей Панченко объяснил, почему не состоялся трансфер

Форвард Руха подтвердил, что им интересовались европейские клубы

Фото: ФК Рух

Новина українською

18-летний нападающий "Руха" Сергей Панченко прокомментировал подписание нового контракта со львовским клубом.

- Я очень доволен тем, что продлил контракт с "Рухом". Хочу как можно дольше оставаться в этом клубе, ведь мне здесь все очень нравится. А самое главное - дают шанс молодежи и верят в своих воспитанников.

- Ты забивал в Юношеской лиге УЕФА и в чемпионате Украины среди юниоров, играл и отмечался голами за сборную Украины U-19 и дебютировал на профессиональном уровне во Второй лиге. Как в целом ты оценишь первую часть сезона в своем исполнении?

- Этот отрезок сезона могу оценить как нормальный. Обидно, что были травмы. Считаю, что если бы не они, то удалось бы еще лучше проявить себя и забить еще больше голов.

- В начале этого года тебя привлекли к тренировкам с первой командой, как ты воспринял этот вызов?

- Очень приятно, что тренерский штаб привлек меня к тренировкам с первой командой - это очень большой прогресс для меня. Радует, что есть такая возможность, ведь это мечта каждого молодого игрока и тренеры оценили мое желание. Первая команда - совсем другой уровень.

Немного расстроен, что получил травму и поэтому не смог поехать на сборы в Словению. Думаю, если бы я был здоров и тренировался бы там, то эти сборы очень повлияли бы на мое развитие.

- Когда следует ожидать твое возвращение на поле?

- Сейчас я работаю в тренировочном зале, занимаюсь восстановлением. Посещаю процедуры и залечиваю с врачами мое повреждение. Ориентировочно через три недели, если все будет хорошо, смогу вернуться к тренировкам в общей группе.

- В СМИ была информация, что тобой интересовались европейские клубы, в частности берлинский "Унион", "Ганновер" и еще некоторые команды ("Айнтрахт" Брауншвейг - прим.). Были ли какие-то контакты по этому вопросу?

- Да, это правда. Эти клубы интересовались мной и общались с моим окружением. Впрочем, у меня и так был еще длительный контракт с "Рухом", который в итоге мы продлили до конца 2028 года, поэтому до конкретных предложений дело не дошло.

- Какие у тебя ожидания от второй части сезона?

- Мне нужно восстановиться и пройти реабилитацию после травмы. А уже после этого следует проявлять себя везде, где бы я ни играл: "Руха" U-19 или в "Рухе-2", но конечно же хочется сыграть за первую команду и хорошо себя зарекомендовать там, - рассказал Панченко.

По теме
yellow-arrow
Динамо изменило время начала спарринга на турецком сборе
yellow-arrow
Шахтер сообщил, сколько уплатил налогов за 2023 год
yellow-arrow
Банада: Сейчас Верес - это амбициозная команда
Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости