Форвард Руха подтвердил, что им интересовались европейские клубы

18-летний нападающий "Руха" Сергей Панченко прокомментировал подписание нового контракта со львовским клубом.

- Я очень доволен тем, что продлил контракт с "Рухом". Хочу как можно дольше оставаться в этом клубе, ведь мне здесь все очень нравится. А самое главное - дают шанс молодежи и верят в своих воспитанников.

- Ты забивал в Юношеской лиге УЕФА и в чемпионате Украины среди юниоров, играл и отмечался голами за сборную Украины U-19 и дебютировал на профессиональном уровне во Второй лиге. Как в целом ты оценишь первую часть сезона в своем исполнении?

- Этот отрезок сезона могу оценить как нормальный. Обидно, что были травмы. Считаю, что если бы не они, то удалось бы еще лучше проявить себя и забить еще больше голов.

- В начале этого года тебя привлекли к тренировкам с первой командой, как ты воспринял этот вызов?

- Очень приятно, что тренерский штаб привлек меня к тренировкам с первой командой - это очень большой прогресс для меня. Радует, что есть такая возможность, ведь это мечта каждого молодого игрока и тренеры оценили мое желание. Первая команда - совсем другой уровень.

Немного расстроен, что получил травму и поэтому не смог поехать на сборы в Словению. Думаю, если бы я был здоров и тренировался бы там, то эти сборы очень повлияли бы на мое развитие.

- Когда следует ожидать твое возвращение на поле?

- Сейчас я работаю в тренировочном зале, занимаюсь восстановлением. Посещаю процедуры и залечиваю с врачами мое повреждение. Ориентировочно через три недели, если все будет хорошо, смогу вернуться к тренировкам в общей группе.

- В СМИ была информация, что тобой интересовались европейские клубы, в частности берлинский "Унион", "Ганновер" и еще некоторые команды ("Айнтрахт" Брауншвейг - прим.). Были ли какие-то контакты по этому вопросу?

- Да, это правда. Эти клубы интересовались мной и общались с моим окружением. Впрочем, у меня и так был еще длительный контракт с "Рухом", который в итоге мы продлили до конца 2028 года, поэтому до конкретных предложений дело не дошло.

- Какие у тебя ожидания от второй части сезона?

- Мне нужно восстановиться и пройти реабилитацию после травмы. А уже после этого следует проявлять себя везде, где бы я ни играл: "Руха" U-19 или в "Рухе-2", но конечно же хочется сыграть за первую команду и хорошо себя зарекомендовать там, - рассказал Панченко.