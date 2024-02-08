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Шахтер сообщил, сколько уплатил налогов за 2023 год

Премьер-лига

Дончане ежегодно пополняют бюджет Украины на серьезные суммы

Шахтер сообщил, сколько уплатил налогов за 2023 год

фото - Getty Images

Новина українською

"Шахтер" на своем официальном сайте обнародовал сумму налогов, которую клуб уплатил в государственный бюджет Украины за прошлый год.

За 2023 год донецкий клуб выплатил 639 миллионов 707 тысяч гривен налогов, сообщает официальный сайт "горняков".

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Отмечается, что налоговые платежи были направлены в местные и центральные бюджеты.

Напомним, что в 2022 году клубом было уплачено налогов на сумму 213 миллионов 718 тысяч гривен.

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Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
08.02.2024 в 10:12
А ми коли небудь побачимо як звітує Динама?
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
08.02.2024 в 10:12
А ми коли небудь побачимо як звітує Динама?
Ответить
0
0

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