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Шахтер сообщил, сколько уплатил налогов за 2023 год
Дончане ежегодно пополняют бюджет Украины на серьезные суммы
фото - Getty Images
"Шахтер" на своем официальном сайте обнародовал сумму налогов, которую клуб уплатил в государственный бюджет Украины за прошлый год.
За 2023 год донецкий клуб выплатил 639 миллионов 707 тысяч гривен налогов, сообщает официальный сайт "горняков".
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Отмечается, что налоговые платежи были направлены в местные и центральные бюджеты.
Напомним, что в 2022 году клубом было уплачено налогов на сумму 213 миллионов 718 тысяч гривен.
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Источник:ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Kondor (Веселе)
08.02.2024 в 10:12
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