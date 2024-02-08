Шахтер сообщил, сколько уплатил налогов за 2023 год

"Шахтер" на своем официальном сайте обнародовал сумму налогов, которую клуб уплатил в государственный бюджет Украины за прошлый год.

За 2023 год донецкий клуб выплатил 639 миллионов 707 тысяч гривен налогов, сообщает официальный сайт "горняков".

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Отмечается, что налоговые платежи были направлены в местные и центральные бюджеты.

Напомним, что в 2022 году клубом было уплачено налогов на сумму 213 миллионов 718 тысяч гривен.