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Динамо изменило время начала спарринга на турецком сборе

Премьер-лига

Игра начнется на час позже

Динамо изменило время начала спарринга на турецком сборе

Фото: ФК Динамо Київ

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В четверг, 8 февраля, "Динамо" сыграет свой пятый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником киевского клуба станет представитель чемпионата Латвии - "Лиепая".

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", спарринг перенесли на час позже запланированного времени. Таким образом, товарищеский поединок начнется в 17:00, а не в 16:00. Время указано киевское.

Ранее подопечные Александра Шовковского уступили "Балкани" (0:2), "Легии" (1:3), "Левски" (0:1), а также разгромили "Пахтакор" (5:1).

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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