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Александрия - Ахал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Александрия - Ахал. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Олександрія
В четверг, 8 февраля, "Александрия" проведет второй спарринг за сегодня. Соперником команды Руслана Ротаня будет представитель Высшей лиги Туркменистана - "Ахал".
Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени. Смотреть матч можно на YouTube-канале "Александрии".
Товарищеский матч, 8 февраля 2024 год
"Александрия" - "Ахал" 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Александрии"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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