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Александрия - Ахал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Александрия - Ахал. Смотреть онлайн товарищеский матч

Александрия - Ахал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

В четверг, 8 февраля, "Александрия" проведет второй спарринг за сегодня. Соперником команды Руслана Ротаня будет представитель Высшей лиги Туркменистана - "Ахал".

Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени. Смотреть матч можно на YouTube-канале "Александрии".

Товарищеский матч, 8 февраля 2024 год
"Александрия" - "Ахал" 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Александрии"

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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