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Шахтер объявил состав на спарринг против чемпиона Туркменистана

Премьер-лига

Матч - в 12:00

Шахтер объявил состав на спарринг против чемпиона Туркменистана

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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В первом из двух матчей 8 февраля "Шахтер" встретится с чемпионом Туркменистана ФК "Аркадаг". Главный тренер "горняков" Марино Пушич выбрал стартовый состав на контрольный поединок:

"Шахтер": Рудько, Лемкин, Эгиналду, Швед, Гочолеишвили, Педриньо, Мироши, Назарина, Ракицкий, Лацабидзе, Цуканов,

Запасные: Барченко, Твардовский, Дрозд, Лосенко, Тоиров.

Контрольный поединок начнется в 12:00 по Киеву.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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