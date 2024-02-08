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Шахтер объявил состав на спарринг против чемпиона Туркменистана
Матч - в 12:00
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В первом из двух матчей 8 февраля "Шахтер" встретится с чемпионом Туркменистана ФК "Аркадаг". Главный тренер "горняков" Марино Пушич выбрал стартовый состав на контрольный поединок:
"Шахтер": Рудько, Лемкин, Эгиналду, Швед, Гочолеишвили, Педриньо, Мироши, Назарина, Ракицкий, Лацабидзе, Цуканов,
Запасные: Барченко, Твардовский, Дрозд, Лосенко, Тоиров.
Контрольный поединок начнется в 12:00 по Киеву.
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Источник:ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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