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Динамо - Лиепая. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Динамо - Лиепая. Смотреть онлайн товарищеский матч

Динамо - Лиепая. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

fcdynamo.com

Новина українською

В четверг, 8 февраля, "Динамо" сыграет свой пятый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником киевского клуба станет представитель чемпионата Латвии - "Лиепая".

Спарринг начнется в 17:00. Смотреть матч можно на YouTube-канале "Динамо".

Товарищеский матч, 8 февраля 2024 год
"Динамо" - "Лиепая" 17:00
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"

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Динамо (Киев) Лиепая смотреть футбол онлайн
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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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