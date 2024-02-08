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Динамо - Лиепая. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Динамо - Лиепая. Смотреть онлайн товарищеский матч
fcdynamo.com
В четверг, 8 февраля, "Динамо" сыграет свой пятый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником киевского клуба станет представитель чемпионата Латвии - "Лиепая".
Спарринг начнется в 17:00. Смотреть матч можно на YouTube-канале "Динамо".
Товарищеский матч, 8 февраля 2024 год
"Динамо" - "Лиепая" 17:00
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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