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Александрия проиграла в спарринге клубу из Дании
Команда Руслана Ротаня проиграла матч
Фото: ФК Олександрія
В четверг, 8 февраля, "Александрия" провела первый, утренний спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора. Команда Руслана Ротаня встречалась с представителем Суперлиги Дании - ФК "Видовре". Игра завершилась поражением "горожан" со счетом 1:2.
В первой половине встречи датчанам удалось дважды забить. В конце игры украинцы отыграли один гол усилиями Владислава Погорелого, но на большее их не хватило.
Отметим, что сегодня "Александрия" проведет еще один контрольный матч, против ФК "Ахал". Эта игра начнется в 16:00.
Товарищеский матч, 8 февраля 2024 год
"Александрия" - "Видовре" 1:2
Голы: Погорелый, 88 - 37, 43.
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