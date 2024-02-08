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Александрия проиграла в спарринге клубу из Дании

Премьер-лига

Команда Руслана Ротаня проиграла матч

Александрия проиграла в спарринге клубу из Дании

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

В четверг, 8 февраля, "Александрия" провела первый, утренний спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора. Команда Руслана Ротаня встречалась с представителем Суперлиги Дании - ФК "Видовре". Игра завершилась поражением "горожан" со счетом 1:2.

В первой половине встречи датчанам удалось дважды забить. В конце игры украинцы отыграли один гол усилиями Владислава Погорелого, но на большее их не хватило.

Отметим, что сегодня "Александрия" проведет еще один контрольный матч, против ФК "Ахал". Эта игра начнется в 16:00.

Товарищеский матч, 8 февраля 2024 год
"Александрия" - "Видовре" 1:2
Голы: Погорелый, 88 - 37, 43.

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ФК Александрия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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