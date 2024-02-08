Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Шахтера получил повреждение в контрольном матче
Неприятности для горняков
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "Шахтера" Став Лемкин получил повреждение в товарищеском матче с туркменским клубом "Аркадаг".
На 66-й минуте встречи израильтянин потянул заднюю поверхность бедра, после чего так и не смог продолжить поединок. Вместо него на поле вышел Хусрав Тоиров.
Отметим, что спарринг завершился победой донецкого клуба со счетом 4:1. Дублем отметился Эгиналдо, еще по голу забили Георгий Гочолеишвили и Педриньо.
В нынешнем сезоне Лемкин провел 3 матча за "горняков", результативными действиями не отличался.
Популярное сейчас
- Лунин публично рассказал, когда истекает его контракт с Реалом
- В Испании представлена турнирная таблица Ла Лиги без судейских ошибок
- Возвращение Довбика, мощь Челси и финальные разборки на КАН. Главные новости за 7 февраля
- Шахтер продлил контракт со своим талантом, который феерил на сборах
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО