Защитник Шахтера получил повреждение в контрольном матче

Защитник "Шахтера" Став Лемкин получил повреждение в товарищеском матче с туркменским клубом "Аркадаг".

На 66-й минуте встречи израильтянин потянул заднюю поверхность бедра, после чего так и не смог продолжить поединок. Вместо него на поле вышел Хусрав Тоиров.

Отметим, что спарринг завершился победой донецкого клуба со счетом 4:1. Дублем отметился Эгиналдо, еще по голу забили Георгий Гочолеишвили и Педриньо.

В нынешнем сезоне Лемкин провел 3 матча за "горняков", результативными действиями не отличался.