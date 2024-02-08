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Защитник Шахтера получил повреждение в контрольном матче

Премьер-лига

Неприятности для горняков

Защитник Шахтера получил повреждение в контрольном матче

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Защитник "Шахтера" Став Лемкин получил повреждение в товарищеском матче с туркменским клубом "Аркадаг".

На 66-й минуте встречи израильтянин потянул заднюю поверхность бедра, после чего так и не смог продолжить поединок. Вместо него на поле вышел Хусрав Тоиров.

Отметим, что спарринг завершился победой донецкого клуба со счетом 4:1. Дублем отметился Эгиналдо, еще по голу забили Георгий Гочолеишвили и Педриньо.

В нынешнем сезоне Лемкин провел 3 матча за "горняков", результативными действиями не отличался.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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