Шахтер разгромил чемпиона Туркменистана в первом спарринге дня

"Шахтер" продолжает подготовку к весенней части сезона. Сегодня, 8 февраля, "горняки" в первом спарринге игрового дня встречались с туркменским "Аркадагом". Игра завершилась разгромной победой дончан со счетом 4:1.

В первой половине поединка Эгиналдо и Гочолеишвили отметились по голу - оба с пенальти. На эти пропущенные мячи туркмены сумели ответить одним ударом. На 70-й минуте вновь забил Эгиналдо, таким образом оформил дубль. Финальную точку в матче поставил Педриньо.

Из неприятного - повреждение Става Лемкина, он покинул поле на 66-й минуте встречи.

Напомним, сегодня "Шахтер" проведет еще один контрольный матч. "Оранжево-черные" померяются силами с польской "Лехией".

Товарищеский матч, 8 февраля 2024 год

"Шахтар" - "Аркадаг" 4:1

Голы: Эгиналдо, 25 (пен.), 70, Гочолеишвили, 37 (пен.), Педриньо, 90+2 - 32.