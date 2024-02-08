  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер разгромил чемпиона Туркменистана в первом спарринге дня
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер разгромил чемпиона Туркменистана в первом спарринге дня

Премьер-лига

Дублем отметился Эгиналдо

Шахтер разгромил чемпиона Туркменистана в первом спарринге дня

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" продолжает подготовку к весенней части сезона. Сегодня, 8 февраля, "горняки" в первом спарринге игрового дня встречались с туркменским "Аркадагом". Игра завершилась разгромной победой дончан со счетом 4:1.

В первой половине поединка Эгиналдо и Гочолеишвили отметились по голу - оба с пенальти. На эти пропущенные мячи туркмены сумели ответить одним ударом. На 70-й минуте вновь забил Эгиналдо, таким образом оформил дубль. Финальную точку в матче поставил Педриньо.

Из неприятного - повреждение Става Лемкина, он покинул поле на 66-й минуте встречи.

Напомним, сегодня "Шахтер" проведет еще один контрольный матч. "Оранжево-черные" померяются силами с польской "Лехией".

Товарищеский матч, 8 февраля 2024 год
"Шахтар" - "Аркадаг" 4:1
Голы: Эгиналдо, 25 (пен.), 70, Гочолеишвили, 37 (пен.), Педриньо, 90+2 - 32.

По теме
yellow-arrow
Защитник Шахтера получил повреждение в контрольном матче
yellow-arrow
Волошин: Будем стараться побеждать на сборах, чтобы победный настрой перенести и на чемпионат
yellow-arrow
Против чемпиона Туркменистана. Текстовый онлайн товарищеского матча Шахтер - Аркадаг
Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости