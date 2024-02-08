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Шахтер разгромил чемпиона Туркменистана в первом спарринге дня
Дублем отметился Эгиналдо
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" продолжает подготовку к весенней части сезона. Сегодня, 8 февраля, "горняки" в первом спарринге игрового дня встречались с туркменским "Аркадагом". Игра завершилась разгромной победой дончан со счетом 4:1.
В первой половине поединка Эгиналдо и Гочолеишвили отметились по голу - оба с пенальти. На эти пропущенные мячи туркмены сумели ответить одним ударом. На 70-й минуте вновь забил Эгиналдо, таким образом оформил дубль. Финальную точку в матче поставил Педриньо.
Из неприятного - повреждение Става Лемкина, он покинул поле на 66-й минуте встречи.
Напомним, сегодня "Шахтер" проведет еще один контрольный матч. "Оранжево-черные" померяются силами с польской "Лехией".
Товарищеский матч, 8 февраля 2024 год
"Шахтар" - "Аркадаг" 4:1
Голы: Эгиналдо, 25 (пен.), 70, Гочолеишвили, 37 (пен.), Педриньо, 90+2 - 32.
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