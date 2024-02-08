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Динамо проводит спарринг. Шовковский выставил состав с Супрягой в основе

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Динамо проводит спарринг. Шовковский выставил состав с Супрягой в основе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, восьмого февраля, "Динамо" проводит свой очередной спарринг на учебно-тренировочном сборе. Соперником киевлян является латвийская "Лиепая".

Главный тренер киевлян Александр Шовковский выбрал на этот матч такой состав:

(стартовый): Нещерет - Дячук, Биловар, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Царенко, Караваев, Бенито, Супряга;

(запасные): Бущан, Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Попов, Бражко, Пономаренко, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Малыш, Буяльский, Михавко, Волошин, Рамадани.

Следить за игрой можно в текстовой онлайн-трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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