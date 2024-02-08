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Динамо проводит спарринг. Шовковский выставил состав с Супрягой в основе
Интересное сочетание игроки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, восьмого февраля, "Динамо" проводит свой очередной спарринг на учебно-тренировочном сборе. Соперником киевлян является латвийская "Лиепая".
Главный тренер киевлян Александр Шовковский выбрал на этот матч такой состав:
(стартовый): Нещерет - Дячук, Биловар, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Царенко, Караваев, Бенито, Супряга;
(запасные): Бущан, Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Попов, Бражко, Пономаренко, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Малыш, Буяльский, Михавко, Волошин, Рамадани.
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