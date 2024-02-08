Под Марсель. На второй спарринг дня Шахтер выставил основной состав

Донецкий "Шахтер" проводит последний контрольный матч на этих учебно-тренировочных сборах. Ведь уже через неделю "горнякам" предстоит сыграть первый официальный матч года – против "Марселя" в Лиге Европы.

На спарринг с "Лехией" Марино Пушич выставил такой состав:

Основные: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.

Запасные: Барченко, Дрозд, Лосенко, Тоиров.

Отметим, что в первом спарринге дня "Шахтер" победил соперника из Туркменистана со счетом 4:1.

Матч Лиги Европы с "Марселем" состоится 15-го февраля.