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Под Марсель. На второй спарринг дня Шахтер выставил основной состав
Последний контрольный матч на этих сборах
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Донецкий "Шахтер" проводит последний контрольный матч на этих учебно-тренировочных сборах. Ведь уже через неделю "горнякам" предстоит сыграть первый официальный матч года – против "Марселя" в Лиге Европы.
На спарринг с "Лехией" Марино Пушич выставил такой состав:
Основные: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.
Запасные: Барченко, Дрозд, Лосенко, Тоиров.
Отметим, что в первом спарринге дня "Шахтер" победил соперника из Туркменистана со счетом 4:1.
Матч Лиги Европы с "Марселем" состоится 15-го февраля.
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