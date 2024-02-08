Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забил даже Супряга. Динамо в спарринге отгрузило 5 голов Лиепае
Итоговый счет - 5:2
fcdynamo.com
"
Матч, как и полагается спаррингу, получился открытым и очень результативным.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Первый тайм прошел под диктовку киевлян, но и не без выпадов соперника. "Динамо" до перерыва забило три гола (один даже на счету Супряги), но при этом довольно неожиданно пропустило два.
После перерыва суть игры особо не изменилась – команда Шовковского выглядела веселее, действовала острее, что привело к еще двум забитым голам.
Итоговый счет – 5:2.
"Динамо" - "Лиепая" 5:2
Голы: Царенко (8), Дячук (22), Супряга (34), Караваев (48), Ванат (66) — Файе (18), Силагадзе (44)
"Динамо": Нещерет (Моргун, 46), Биловар (Попов, 55), Сирота (Малыш, 65), Дячук (Михавко, 65), Дубинчак (Вивчаренко, 65), Шепелев, Андриевский (К) (Бражко, 65), Караваев (Волошин, 65), Бенито (Шапаренко, 65), Царенко, Супряга (Ванат, 65).
Популярное сейчас
- Соперники для Украины. Жеребьевка групп Лиги наций 2024/25. Прямая онлайн видеотрансляция
- Лунин публично рассказал, когда истекает его контракт с Реалом
- Динамо изменило время начала спарринга на турецком сборе
- Генеральный директор Черноморца прояснил ситуацию по Брагару
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО