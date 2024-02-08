Забил даже Супряга. Динамо в спарринге отгрузило 5 голов Лиепае

" Динамо " провело свой пятый по счету спарринг на зимних сборах в Турции. Сегодня, 8 января, соперниками киевлян была латвийская "Лиепая".

Матч, как и полагается спаррингу, получился открытым и очень результативным.

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Первый тайм прошел под диктовку киевлян, но и не без выпадов соперника. "Динамо" до перерыва забило три гола (один даже на счету Супряги), но при этом довольно неожиданно пропустило два.

После перерыва суть игры особо не изменилась – команда Шовковского выглядела веселее, действовала острее, что привело к еще двум забитым голам.

Итоговый счет – 5:2.

"Динамо" - "Лиепая" 5:2

Голы: Царенко (8), Дячук (22), Супряга (34), Караваев (48), Ванат (66) — Файе (18), Силагадзе (44)

"Динамо": Нещерет (Моргун, 46), Биловар (Попов, 55), Сирота (Малыш, 65), Дячук (Михавко, 65), Дубинчак (Вивчаренко, 65), Шепелев, Андриевский (К) (Бражко, 65), Караваев (Волошин, 65), Бенито (Шапаренко, 65), Царенко, Супряга (Ванат, 65).